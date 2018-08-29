Слет студотрядов Беларуси и России пройдет в Полоцком районе

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Слет студенческих отрядов Беларуси и России "Молодежь строит Союз" пройдет 22-23 сентября в Полоцком районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Олег Дикун.

"Слет студенческих отрядов в таком формате пройдет впервые и соберет около 250 молодых людей. Это представители лучших студенческих отрядов, которые в этом году работали на территории двух стран, в том числе в составе сводных белорусско-российских студенческих отрядов. Слет стартует в Новополоцке, что не случайно, - это город ударной комсомольской стройки. К слову, в последние годы именно студенческие отряды "Эврика" и "Зодчие" из Полоцкого государственного университета становятся лучшими по итогам трудового семестра. Как ожидается, участники форума возложат цветы у комплекса - мемориала "Первая палатка", посвященного строителям Новополоцка", - рассказал Олег Дикун.

Кроме того, будут организованы образовательные площадки, мастер-классы, круглые столы, тренинги, диалоги поколений с участием ветеранов комсомола. Запланированы встречи с представителями органов госуправления, где будут обсуждаться вопросы совершенствования законодательной базы и дальнейшего развития студотрядовского движения. Завершится первый день слета студотрядовским фестом. Молодежь двух стран готовит оригинальные творческие номера и обещает удивить организаторов своими способностями и креативными подходами.

Во второй день форума планируется провести спартакиаду, студотрядовский квест и трудовую акцию на реконструкции спортивной арены хоккейного клуба "Химик - СКА". Для молодежи Беларуси и России разработана насыщенная экскурсионная программа с посещением Полоцкого коллегиума, Спасо-Евфросиниевского монастыря и Софийского собора, где будет организован концерт органной музыки. "Такие проекты очень важны для молодежи двух стран. Буквально на днях я принимал участие в закрытии Всебелорусской молодежной стройки на БелАЭС, где не первый год вместе работают ребята из Беларуси и России. Они настолько сплачиваются, что продолжают общаться и дальше, созваниваются, приезжают друг к другу в гости", - отметил второй секретарь ЦК БРСМ.

По итогам слета студенческих отрядов будет подписано соглашение о сотрудничестве на ближайшие 5 лет между БРСМ и Российскими студенческими отрядами. "Планируем реализовать на территории России совместный трудовой проект. О конкретике пока говорить рано. Выслушаем предложения российской молодежи, озвучим свои инициативы и, надеюсь, придем к общему мнению", - резюмировал Олег Дикун. -0-