Союзные парламентарии в Витебске обсудят создание совместных белорусско-российских производств

21 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Создание совместных белорусско-российских производств будет обсуждаться 28 февраля в Витебске на заседании Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по бюджету и финансам, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"Участники заседания обсудят проблемы и перспективы создания белорусско-российских предприятий, а также возможности их поддержки в рамках Союзного государства, - отметили в пресс-службе. - Депутатам будет представлена информация о предварительных итогах исполнения бюджета Союзного государства в 2017 году, о ходе исполнения бюджета в 2018 году и подготовке проекта новой редакции порядка разработки и реализации программ Союзного государства".

Кроме того, союзные парламентарии рассмотрят возможности включения новых мероприятий и программ в бюджет Союзного государства на период 2019-2021 годов и другие вопросы.

Помимо союзных парламентариев в мероприятии примут участие представители Постоянного комитета СГ, финансово-экономических и контрольных органов Беларуси и России, руководство Витебского горисполкома и предприятий Витебска.-0-