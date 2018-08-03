Солодуха и Тео споют в Лунинце на празднике Дня города

3 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Лунинец 5 августа отметит День города, сообщили корреспонденту БЕЛТА в местном райисполкоме.

Празднование приурочено к 569-й годовщине образования населенного пункта и Дню железнодорожника. Как известно, в первую очередь именно железной дороге Лунинец и район обязаны своим развитием. Торжества начнутся с возложения цветов и венков к обелискам воинам-освободителям в городском сквере. Официальное открытие праздника состоится в 10.00 на центральной городской площади. Разделить радость с лунинчанами приезжают побратимы из немецкого Шенефельда. Делегацию во главе с бургомистром этого города земли Бранденбург ждут на Полесье 4 августа. Гостям покажут крупнейшее в Европе предприятие по добыче и переработке щебня - РУПП "Гранит" с посещением месторождения Микашевичи, познакомят с социальной сферой, историко-культурным наследием района.

Сейчас в Лунинце проживают 24 тыс. человек. Организаторы рассчитывают, что на дневных и вечерних мероприятиях праздника побывают не менее половины всех лунинчан разного возраста. Не останутся в стороне и жители окрестных сел. Праздничная развлекательная программа стартует в 11.30 и продолжится до полуночи. Ключевой точкой определена площадь имени Ленина, которой отведена роль большой концертной площадки. Другие - выставочная, спортивная, детская - расположатся в радиусе одного-двух километров. "Все это находится рядом, в шаговой доступности, и участники праздника смогут без труда перемещаться из одной зоны в другую", - отметила начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Наталья Аксенова.

У городского фонтана раскинется "Лунинецкое подворье" с выставкой-продажей изделий народного творчества и декоративно-прикладного искусства. По улице Пионерской предприятия перерабатывающей промышленности города организуют выставку-дегустацию своей продукции. Литературный пленэр на улице Советской пригласит любителей книги на презентацию поэтического сборника членов клуба "Литературная провинция", интерактивную игру "Читающее детство". В это время на стадионе "Полесье" развернутся городские старты - соревнования по футболу, волейболу, городкам, настольному теннису. На местном мотодроме состоится товарищеский матч по мотоболу между хозяевами и командой "Полесье" из Пинска. Затем футболисты на мотоциклах уступят арену фестивалю красок - здесь пройдет колор-фест.

По случаю Дня города Минский аэроклуб ДОСААФ организует 4-5 августа обзорные полеты над городом на вертолете. Посадочная площадка разместится в районе АЗС по улице Красноармейской. Увидеть город с высоты птичьего полета можно будет с 12.00 до 21.00, детям до пяти лет в сопровождении взрослых - бесплатно. Продолжительность полета составит 5 минут. "В прошлом году мы уже организовывали такую обзорную экскурсию над городом. Людям очень понравилось. Они и попросили включить этот пункт в программу. В этот раз полеты будут проходить два дня: в субботу и воскресенье. Кроме того, запланированы выступления спортсменов-парашютистов", - рассказала главный идеолог района.

В течение всего дня будут работать аттракционы, выездная торговля, состоятся выступления солистов и творческих коллективов. Жителей и гостей города порадуют звезды белорусской эстрады. С 13.00 до 14.00 на главной площади состоится концерт Александра Солодухи. Несколько лет назад он уже выступал перед местной публикой, которая очень тепло приняла певца. Практически под занавес праздника в 22.00 с часовой программой выступит участник "Евровидения-2014" Тео. После его финальной песни небо над Лунинцем озарит фейерверк. Последним пунктом программы запланирована дискотека "Танцующий город", рассчитанная на самых выносливых участников праздника.-0-