Соревнования бригад скорой помощи соберут в Узде более 20 команд Минской области

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые в Минской области игры-соревнования среди бригад службы скорой медицинской помощи пройдут в Узде 6 октября, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный специалист отдела кадровой и мобилизационной работы главного управления по здравоохранению Миноблисполкома Михаил Алехнович.

Начало мероприятия запланировано на 9.00 на центральном городском стадионе Узды по адресу ул. Советская, 13а. Откроет игры торжественный парад автомобилей скорой медицинской помощи по улицам города. Сами соревнования пройдут на бульваре Дзержинского и в городском Доме культуры.

В играх примут участие фельдшерские, общепрофильные и специализированные врачебные бригады скорой медицинской помощи. Всего запланировано участие 23 команд из каждого района и города Жодино, в составе которых по три медицинских работника и водитель.

"Задания игр будут приближены к реальной работе служб скорой помощи: медики соберут информацию, опросят "пациентов", поставят диагноз и окажут помощь. Для команд подготовят ряд ситуаций. Причем выполнять задания они будут одновременно: например, одни оказывают помощь пострадавшему в ДТП, а другие в это время реанимируют тонувшего человека. В качестве "пострадавших" в мероприятии примут участие волонтеры, представители Белорусского общества Красного Креста, а для отдельных заданий будут использованы манекены: например, для отработки непрямого массажа сердца и искусственного дыхания", - рассказал Михаил Алехнович.

Победителей определит судейская коллегия, в состав которой войдут более 20 опытных врачей скорой помощи и реаниматологов. Они будут оценивать умение специалистов анализировать полученную информацию, оперативно принимать тактические решения и выполнять их. Судьи обратят внимание на полноту оказания медицинской помощи, соответствие действий участников клиническим протоколам. Также важны слаженность командной работы, профессионализм и компетентность членов команд, их моральные и нравственные качества.

По словам представителя главного управления по здравоохранению Миноблисполкома, игры такого рода для врачей скорой помощи Минской области в новинку. Если опыт окажется удачным, то в будущем, возможно, к соревнованию присоединятся представители других регионов Беларуси.

Организаторами соревнований выступают главное управление по здравоохранению Миноблисполкома и Минский областной комитет Белорусского профсоюза работников здравоохранения.-0-