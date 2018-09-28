Сотрудничество союзов женщин Могилевской и Тульской областей содействует развитию СГ - Ермошина

28 сентября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Сотрудничество союзов женщин Могилевской и Тульской областей содействует развитию Союзного государства. Такое мнение высказала сегодня журналистам член Президиума Белорусского союза женщин, председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина, которая принимает участие в совместном заседании союзов женщин Могилевской и Тульской областей в Могилеве, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нынешнее событие является знаковым, потому что, как правило, союзы заключаются на уровне общегосударственных организаций. А вот заключение каких-то особых партнерских взаимоотношений отдельными регионами наших стран - это уже наполнение, рост и развитие сотрудничества по горизонтали, - считает член Президиума БСЖ. - И я абсолютно уверена, что опыту и примеру Могилевской областной организации Белорусского союза женщин последуют другие областные организации и будут стремиться к тому, чтобы наладить партнерские отношения с тем или иным регионом России".

По мнению Лидии Ермошиной, такое взаимодействие является и наполнением сотрудничества в рамках Союзного государства. "Оно объединяет наши неправительственные организации, гражданское общество, что содействует развитию Союзного государства, углубляет процесс интеграции", - резюмировала она.

В свою очередь председатель Могилевской областной организации Белорусского союза женщин Алла Галушко отметила, что сегодняшней встрече предшествовало подписание соглашения о развитии женского движения в мае 2017 года, и за это время многого удалось достигнуть. "Самое главное, что мы нашли в самых разных сферах много креативных, инициативных женщин, которые готовы делиться своим опытом, готовы возглавлять и реализовывать общественные проекты и инициативы. Одно из достижений нашего сотрудничества - это развитие женского предпринимательства и создание клубов женщин-предпринимателей в Могилеве и Туле, которые активно взаимодействуют, обмениваются опытом и реализуют совместные проекты", - рассказала она.

На совместном заседании обсуждена тема роли женских общественных организаций в реализации социальных программ в интересах развития, равенства и мира. Женщины обменялись опытом взаимодействия с органами исполнительной власти в решении проблем семьи и детей, усилении социальной сплоченности и стабильности.

По итогам заседания подписан план мероприятий до 2020 года по развитию сотрудничества союзов женщин Могилевской и Тульской областей, соглашение о сотрудничестве между союзами женщин Могилева и Тулы, а также протокола о намерениях по развитию женского предпринимательства между этими городами.

Первым совместным крупным мероприятием станет Форум женщин-предпринимателей Могилева и Тулы, который пройдет 14 ноября в Туле.-0-

Фото Олега Фойницкого