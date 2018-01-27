27 января, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники МВД вместе с семьями проводят спортивный праздник в Минском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

Открыл мероприятие министр внутренних дел Игорь Шуневич, присутствовали также олимпийские чемпионы по гребле Александр и Андрей Богдановичи, мастер спорта международного класса по биатлону Людмила Калинчик.

"Здоровый образ жизни, здоровый образ мыслей - это, как я говорил уже не раз, внутренняя религия Министерства внутренних дел, - сказал Игорь Шуневич. - И мы всегда готовы показывать пример обществу. Всегда есть возможность заниматься спортом. Только ленивый говорит, что нет времени, нет возможности или погода плохая".

Глава МВД отметил, что сотрудники милиции привыкли к различным нагрузкам, оперативно реагируют на осложнения обстановки, а спорт помогает регулировать физические и интеллектуальные усилия. Игорь Шуневич признался, что очень любит зимние виды спорта и уже много лет закаляется.

Заместитель министра внутренних дел Александр Барсуков в свою очередь отметил добрую традицию проводить такие зимние праздники. "Через спорт прививаются очень хорошие качества. Если человек занимается спортом, то он, как правило, не болеет, на больничный не ходит - производительность труда увеличивается. И такие праздники сплачивают коллектив", - уверен замминистра. Он, кстати, пришел на праздник с двумя сыновьями.

Традиционно среди участников праздника воспитанники Радошковичской школы-интерната, милицейского лицея, представители Общественного совета при МВД.

Мероприятие проходит на базе Центра повышения квалификации руководящих работников и специалистов Департамента охраны МВД в поселке Горани. Основные цели праздника - пропаганда здорового образа жизни, массовое вовлечение сотрудников в систематические занятия физкультурой, повышение уровня их физической подготовленности, воспитание морально-волевых качеств.-0-