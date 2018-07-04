Социальную акцию в Минске приурочат ко дню рождения Купалы

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция, приуроченная ко дню рождения классика белорусской литературы Янки Купалы, пройдет 6 июля в Минске, сообщили БЕЛТА организаторы.

Участники акции приведут в порядок главный памятник белорусскому песняру в парке, носящем его имя. Основной уборкой займутся специалисты клининговой компании, при этом будет задействована специальная техника и альпинистское снаряжение. К профессиональным клинерам присоединятся ребята из отделения дневного пребывания для инвалидов (ОДПИ) территориального центра социального обслуживания населения Московского района Минска. Работы проводятся в соответствии с годовым проектом ОДО "Аталиан" и МОО "Солнечный круг" по развитию корпоративной социальной ответственности бизнеса.

"Осуществлять КСО-проекты можно по-разному, и это мероприятие - отличный пример того, как можно сделать что-то полезное для максимального числа людей, для родного города. Янка Купала - наше национальное достояние, символ. Поэтому идея объединить усилия крупного бизнес-игрока, молодых людей с инвалидностью с очень простой и искренней целью показалась нам хорошей. Эти юноши идевушки смогут поучаствовать в чем-то значимом, интересном, глубже познакомиться с национальной культурой, а клининговая компания подаст хороший пример в области корпоративной социальной ответственности белорусскому бизнесу. К слову, в текущем году их специалисты по уборке уже провели чистку мебели, жалюзи, инвалидных колясок и козырька над входом в здание Минской городской медико-реабилитационной экспертной комиссии", - пояснила глава МОО "Солнечный круг" Алена Тихонова.

Кроме того, во время акции сотрудники Государственного литературного музея имени Янки Купалы расскажут о творчестве и жизни классика, почитают стихи классика вместе с ребятами из ОДПИ. Также планируется пикник с мастер-классом по приготовлению белорусской скибки (аналог бутерброда) для участников и гостей мероприятия.

По словам заведующей отделения дневного пребывания инвалидов Веры Васильевой, ее подопечные с нетерпением ждут акцию. Для них это возможность показать, что они дееспособные, могут участвовать в полезных активностях. Поэтому каждый выезд за пределы территориального центра соцобслуживания воспринимается с большим энтузиазмом.-0-