2 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Спасатели открыли в Гродно памятный знак с 100-летним пожарным колоколом, передает корреспондент БЕЛТА.

Памятный знак, открытие которого было приурочено к 165-летию пожарной службы, установлен у здания Гродненского областного управления МЧС по проспекту Дубко.

"Инициаторами его установки выступили ветераны пожарной службы. Идею поддержало руководство областного управления МЧС, действующие бойцы и офицеры гарнизона", - сказал начальник Гродненского областного управления МЧС Сергей Шпарло. Знак изготовлен на добровольные пожертвования.

"Профессия спасателя стала олицетворением мужества и преданности своему делу. Важна и та профилактическая работа, что проводится в регионе. Лучшее подтверждение ее эффективности - неуклонное снижение за последние годы количества пожаров и гибели на них людей", - сказал на церемонии открытия заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович. Он подчеркнул, что знак должен стать символом преемственности поколений и местом встречи ветеранов и молодых спасателей для обмена опытом, воспоминаниями. Памятный знак добавит городу самобытности и колорита.

Виктор Лискович

Композиция высотой около 2,5 м состоит из двух объемов красного и черного гранита, символизирующих природные и техногенные ЧС, соединенных бронзовым щитом с эмблемой МЧС. Щит символизирует готовность спасателей-пожарных Принеманья противостоять любым чрезвычайным ситуациям. Размещен на монументе и 100-летний пожарный колокол. По словам автора Владимира Качана, искать его пришлось по всей области.-0-

Фото Леонида Щеглова