26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели провели учебную эвакуацию из ТЦ "Галерея" в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.

Ольга Мельченко рассказала, что таким образом проверялись работоспособность систем оповещения, а также действия персонала объекта.

Как сообщалось, 25 марта в четырехэтажном здании торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово произошел пожар. Он унес жизни более 60 человек. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где было несколько кинозалов и детские игровые зоны. В Кемеровской области с 27 марта объявлен трехдневный траур по погибшим при пожаре.-0-