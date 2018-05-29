Спасатели устроят для детей праздник в центре Витебска 1 июня

29 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Праздничное мероприятие республиканской акции "Не оставляйте детей одних!" пройдет в Витебске 1 июня в формате радиоэфира, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Управление совместно с "Радио-Витебск" устроит в 17.00 на площади Победы для детей и их родителей веселые приключения и забавы с "Парадом колясок" и "Забегами в ползунках", выступлением детских творческих коллективов, шоу мыльных пузырей, выставкой роботов и семейной эстафетой.

Сценарий праздника стилизован под радиопрограмму "Время безопасности", постоянная ведущая которой - DJ "Радио-Витебск" Даша Потехина - на мероприятии будет работать офлайн, но временами делать прямые включения с площадки в радиоэфир. Кроме того, запланирована прямая трансляция с праздника в социальные сети.

"Также, чтобы привлечь внимание родителей к теме детской безопасности, предупреждения гибели и травматизма на пожарах, будет работать интерактивная площадка МЧС "Не оставляйте детей одних!". Спасатели подготовили множество аттракционов, на которых играючи можно будет многому научиться", - добавили в УМЧС.-0-