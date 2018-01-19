Специалисты ГрГУ им. Янки Купалы будут участвовать в аналитических мониторингах КГК

19 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Специалисты Гродненского государственного университета им. Янки Купалы будут участвовать в аналитических мониторингах Комитета госконтроля. Это предусматривает подписанный сегодня договор о сотрудничестве между вузом и КГК Гродненской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Одно из основных направлений сотрудничества - практико-ориентированное образование. Соответствующая работа ведется, однако ее планируется поднять на более высокий уровень. Представители КГК будут участвовать в подготовке специалистов всех направлений экономического и правового характера, проводить лекции и практические семинары, принимать участие в заседании государственной экзаменационной комиссии.

"На базе университета также запланировано проведение обучающих семинаров уже для специалистов КГК. Чтобы они, выполняя предупредительную функцию, могли своевременно доносить субъектам хозяйствования информацию об изменениях нормативных правовых актов и связанных с этим возможностях. Ведь субъекты хозяйствования не всегда могут их отследить самостоятельно", - отметила декан факультета экономики и управления ГрГУ им. Янки Купалы Марина Карпицкая. Сотрудники университета будут принимать участие и в выездных аналитических мониторингах КГК. По их итогам планируется составлять аналитическую справку о выявлении резервов, направленных на повышение эффективности деятельности и функционирования субъектов хозяйствования. Сотрудничество в этом направлении будет вестись в более активном ключе.

Как отметил во время подписания договора председатель КГК Гродненской области Анатолий Дорожко, такой подход актуален и с той точки зрения, что контрольная деятельность в стране приобретает аналитический характер, она ориентирована не на наказание, а на профилактику нарушений.

Он подчеркнул, что специалистам университета будет предоставлен доступ к обширным объемам накопленной информации из разных сфер жизни. И сами материалы, и контрольная деятельность могут стать широким полем для изучения, анализа, обобщения, создания научных работ. В свою очередь вуз обладает богатым опытом создания курсовых, дипломных, магистерских работ по заказу организаций и предприятий на злободневные темы, сотрудничать в этом направлении планируется и с КГК.

Кроме того, договор предусматривает активное взаимодействие в сфере компьютерных и высоких технологий, региональной экономике и по другим направлениям.-0-