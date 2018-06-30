Специальная премия "Достижение" Могилевского горисполкома вручена 17 заслуженным людям

30 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве на стадионе "Спартак" 29 июня состоялось торжественное вручение специальной премии Могилевского горисполкома "Достижение", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Мероприятие уже стало традиционным и его отличает неповторимая торжественная атмосфера. А чтобы подчеркнуть значимость вклада заслуженных могилевчан в развитие областного центра, оно проводится ежегодно в рамках празднования Дня города и с участием почетных гостей. Лауреатами премии в нынешнем году стали 17 представителей различных сфер народного хозяйства и общественной деятельности.

"Праздник города всегда особый день, который неизменно воплощает постоянство сложившихся традиций, динамичную реальность и устремленность в будущее, - отметил председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев. - Могилев - город с многовековой историей - активно меняет свой облик. Здесь ведется масштабная работа по модернизации транспортной инфраструктуры, ремонту дорог, благоустройству дворов, улиц, парков и скверов, повышению качества услуг в социальной сфере. Огромная благодарность тем, кто честно и добросовестно трудится на благо родного города. Будущее Могилева зависит прежде всего от нас. От нашего взаимоуважения, поддержки и желания сделать его современным и комфортным".

Радует, что все больше неравнодушных людей стремятся преобразить родной город и собственным примером показать, как его нужно любить, ценить и беречь. Мэр высказал слова глубочайшего уважения старшему поколению могилевчан, отметив их огромный вклад в развитие областного центра. Он выразил надежду, что молодежь продолжит работать над развитием и улучшением благополучия города, будет ценить свое прошлое и приумножать традиции.

Особые слова признательности Владимир Цумарев высказал лауреатам специальной премии Могилевского горисполкома "Достижение". "Уважаемые лауреаты, вы представляете самые различные сферы жизнедеятельности города, но всех вас объединяет высочайший уровень мастерства, потрясающая работоспособность и, самое главное, неравнодушие. Ваш труд, ответственность, личные качества служат особым ориентиром для тысяч могилевчан", - подчеркнул он.

Среди награжденных генеральный директор ОАО "Могилевхимволокно" Петр Рудник, директор КУПП "Могилевзеленстрой" Петр Алексейчиков, заместитель редактора отдела региональной информации УП "БелТА" Сергей Кулягин, председатель Могилевского областного отделения общественного объединения "Союз писателей Беларуси" Александр Казек, учитель информатики гимназии №2 Елена Качанова, врач-нейрохирург нейрохирургического отделения Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи Константин Сметанин, директор - художественный руководитель государственного учреждения культуры "Могилевские городские оркестры" Александр Городков и другие.

Директор коммунального производственного унитарного предприятия "Могилевзеленстрой" Петр Алексейчиков

Заместитель редактора отдела региональной информации по Могилевской области главной редакции информации республиканского унитарного предприятия "Белорусское телеграфное агентство" Сергей Кулягин во время награждения

Врач-нейрохирург (экстренной помощи) нейрохирургического отделения учреждения здравоохранения "Могилевская городская больница скорой медицинской помощи" Константин Сметанин во время награждения

Заведующий кафедрой "Безопасность жизнедеятельности" государственного учреждения высшего профессионального образования "Белорусско-Российский университет" Александр Щур во время награждения

Начальник учебно-спортивного учреждения "Могилевский аэроклуб имени А.М.Кулагина" республиканского государственно-общественного объединения "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь" Иван Касим во время награждения

Ценный подарок, свидетельство и цветы также вручены уроженцу Могилевщины, писателю, общественному деятелю и меценату Валерию Казакову, которому за значительный вклад в сохранение и развитие историко-культурного наследия Могилева присвоено звание "Почетный гражданин города Могилева".

"Почетный гражданин города Могилева" поэт и писатель Валерий Казаков

Продолжились торжества на стадионе "Спартак" праздничным концертом с участием звезд белорусской и российской эстрады - уроженцев Могилева. Своим творчеством зрителей порадовали Петр Елфимов, Ирина Дорофеева, Алена Ланская, Искуи Абалян, Инна Афанасьева, Наталья Подольская, а специальным гостем праздника стал Владимир Пресняков.-0-

Фото Олега Фойницкого