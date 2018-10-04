Спецмероприятия "Фильтр" проведут на дорогах Гродненской области 5-8 октября

4 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На дорогах Гродненской области 5-8 октября пройдут специальные мероприятия "Фильтр", сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Надзор за дорожным движением в регионе с пятницы по понедельник будет усилен. Связано это с возросшим с начала осени количеством дорожно-транспортных происшествий.

"Транспортные потоки по загородным направлениям увеличатся: кто-то отправится на дачу, кто-то за грибами, кто-то просто отдохнет на природе. Для повышения самодисциплины, культуры вождения в разных уголках области организовываются специальные мероприятия под названием "Фильтр", - отметили в ГАИ.

На различных участках дорог заузят полосу для движения, на определенном промежутке проверке будут подвергаться водители абсолютно всех транспортных средств.-0-