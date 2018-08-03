Спортивный праздник "Десант за здоровый образ жизни" организуют 5 августа в Бресте

3 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 5 августа состоится спортивный праздник "Десант за здоровый образ жизни", сообщили корреспонденту БЕЛТА в горисполкоме.

Мероприятие, посвященное Дню десантников и сил специальных операций, пройдет на территории парка воинов-интернационалистов. В этот день желающие смогут попробовать свои силы в различных видах спорта. Брестчанам предлагают посоревноваться в перетягивании каната, поднятии гирь, беге на 60 м и 100 м, челночном беге, эстафете.

Организаторы постарались, чтобы праздник получился как можно более зрелищным. В частности, гости смогут понаблюдать за показательными выступлениями военнослужащих, которые продемонстрируют приемы рукопашного боя, покажут учебно-спортивные комплексы упражнений. Запланирован мастер-класс многократного чемпиона мира и Европы по армрестлингу Виктора Братчени. Титулованый брестчанин научит, как уложить соперника одной левой. К инициативе присоединятся и представители Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям. Спасатели познакомят публику со спецтехникой и оборудованием огнеборцев.

Завершится мероприятие церемонией награждения победителей состязаний.

Организаторами спортивного праздника выступают 38-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада и Брестская городская организация ОО "БРСМ".-0-