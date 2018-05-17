17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средняя стоимость 1 кв.м жилья в Минске с начала года увеличилась на 6,5%, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Национальном кадастровом агентстве (НКА) Госкомимущества.

"В Минске в апреле продолжился рост средней цены 1 кв.м квартир, этот показатель достиг Br2,47 тыс. Прирост к январю 2018 года составил 6,5%, тогда средняя стоимость составляла Br2,32 тыс. За год цена квадрата выросла на 19%", - рассказали в агентстве.

С начала текущего года в столице увеличился объем рынка купли-продажи жилья - как по количеству проданных квартир, так и по их суммарной стоимости.

В апреле 2018 года было заключено более 1,1 тыс. договоров купли-продажи (без учета продажи долей и комнат), что на 18% больше по сравнению с январем 2018 года, и на 2% - с апрелем 2017-го. На покупку квартир в прошлом месяце было потрачено более Br153 млн.

Доля сделок на первичном рынке недвижимости Минска в апреле уменьшилась на 41% по сравнению с январем текущего года.

Возрос спрос на кредиты для покупки жилья в ипотеку, была приобретена 31 квартира, что составляет 2,7% общего числа сделок.

Статистическая информация основана на данных реестра цен Национального кадастрового агентства Госкомимущества.-0-