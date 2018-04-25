Средняя зарплата по вакансиям в Минске составляет около Br600

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средний уровень зарплаты по предлагаемым в Минске вакансиям составляет около Br600, сообщила журналистам заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Татьяна Кудевич, передает корреспондент БЕЛТА.

В большинстве случаев организации предоставляют рабочие места с уровнем оплаты от Br400 до Br800, 32,2% - предложения с зарплатой менее Br400. По 12,4% вакансиям наниматели готовы платить Br800 - Br1,5 тыс. На зарплату более Br1,5 тыс. могут рассчитывать 0,8% специалистов.

"Там, где требуются высококвалифицированные кадры, уровень оплаты труда выше. Повышение профессиональных знаний играет важную роль при трудоустройстве", - отметила Татьяна Кудевич.

Всего наниматели, по данным на 1 апреля, заявили около 12,3 тыс. вакансий, что на 39% выше потребности на аналогичную дату 2017 года (8,8 тыс. человек). Спрос представлен по 900 профессиям и квалификациям, преимущественно в сферах строительства, промышленности, здравоохранения и предоставления социальных услуг, торговли, образования. Удельный вес вакансий для рабочих - 55,3%.-0-