Стабилизационный фонд Минска наполовину сформирован

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Формирование стабилизационного фонда столицы продолжается, на данный момент половина запасов уже заложена. Об этом журналистам сообщила начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Алла Сергеева сегодня во время пресс-тура, посвященного обеспечению продовольственной безопасности Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году будет заложено 15 тыс. т картофеля, 17,5 тыс. т овощей (из них свеклы - 3 тыс. т, моркови - 5 тыс. т, капусты - 7 тыс. т, лука - 2,5 тыс. т), 4 тыс. т фруктов, а также 600 т свинины, 150 т говядины, 370 т животного масла. Половина продукции уже в стабфонде Минска", - сообщила Алла Сергеева.

Запасы будут храниться на трех площадках, основной объем возьмет на себя УП "Партизанское". Для этих целей подготовлены хранилища общей емкостью 67 тыс. т. Из них холодильными установками оснащены помещения на 47 тыс. т, в том числе 2,5 тыс. т - для хранения яблок в регулируемой газовой среде.

Стабилизационный фонд столицы формируют предприятия со всех регионов Беларуси. Например, для УП "Партизанское" картофель и овощи в основном поставляет Минская область, яблоки и продукцию животноводства - Брестская и Гродненская.

Объем закладки остался на уровне прошлого года - этого достаточно для реализации в столице в межсезонный период с ноября по май. Это связано с тем, что на потребительский рынок также поступает продукция напрямую от производителей - сельскохозяйственных организаций, крестьянско-фермерских хозяйств. Предприятия представляют свой товар на традиционных осенних сельхозярмарках, частные лица торгуют на придворовых территориях. Так, на данный момент выдано 975 разрешений на реализацию сельхозпродукции с автомашин вблизи домов.-0-

Фото Натальи Данилевич