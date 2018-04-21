Стадион "Динамо" находится в высокой степени готовности и будет открыт в срок - Шорец

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реконструкция стадиона "Динамо" выходит на финишную прямую, объект находится в высокой степени готовности и должен быть открыт 21 июня, сообщил журналистам председатель Мингорисполкома Андрей Шорец. Во время республиканского субботника он трудится на устройстве систем дренажа поля, передает корреспондент БЕЛТА.

"Работа организована в три смены, в зависимости от времени суток здесь работают до 1,5 тыс. человек. Мы собрали все строительные ресурсы города, часть которых освободилась после ввода в эксплуатацию Центра художественной гимнастики. Отдельные помещения уже готовы. Основной упор сделан на поле, думаю, в самое ближайшее время начнем укладку газона", - отметил Андрей Шорец.

Сегодня на объекте наряду со строителями трудятся представители Администрации Президента и Мингорисполкома - всего около 70 человек. Они задействованы в укладке плитки, устройстве системы дренажа поля, благоустройстве территории, покраске забора со стороны ул.Ульяновской.

Завершить реконструкцию стадиона намечено к 31 мая. Как прокомментировали в стройтресте №1, готовы практически все трибуны, завершается чистовая отделка внутренних помещений, ведется подшивка кровли, смонтированы витражные системы на фасаде. Специалисты приступили к покраске фасада стадиона со стороны ул.Ульяновской, который, как и центральная аркада со стороны ул.Кирова, представляет историческую ценность. Над стадионом установлены четыре мачты освещения с мощными прожекторами. На поле готовятся основания под системы полива и обогрева. К раскатке рулонного зеленого газона планируется приступить в начале мая.-0-

Фото Виталия Арешко.