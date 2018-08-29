Станцию Янов-Полесский обновили к Дню письменности

29 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Железнодорожная станция Янов-Полесский встретит гостей XXV Дня белорусской письменности в обновленном виде, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

Строители Брестской дистанции гражданских сооружений завершают косметический ремонт пассажирского здания. Уже обновлен фасад вокзала, здесь появился бесплатный Wi-Fi. Со стороны привокзальной площади установлены дополнительные часы, скамейки с навесами. Для удобства людей с ограниченными возможностями вдоль боковой посадочной платформы уложена тактильная плитка с предупреждающей желтой полосой. Пешеходный мост оборудован пандусом. В пассажирском здании полностью заменена входная группа, в эстетический вид приведены камеры хранения, стены украсила декоративная штукатурка, в одном из залов ожидания заменены светильники. Завершающим штрихом станут картины с видами местных достопримечательностей.

"Стараемся поддержать то, что было сделано специалистами три года назад к областному фестивалю тружеников села "Дажынкi". Объем работ тогда выполнили немалый: здание станции отделали современными материалами, капитально отремонтировали котельную и пост электрической централизации, - отметил начальник станции Янов-Полесский Александр Станкевич. - Сейчас больше внимания уделили благоустройству, наведению красоты: с помощью работников ЖКХ засадили цветами 15-метровые круглые клумбы. Через нашу станцию идут поезда со всей республики - Гомеля, Витебска, Могилева, Гродно, Бреста, Минска. Надеемся, гости оценят наши старания".

В самом Иваново тоже практически все готово к республиканскому празднику. Как сообщили в районном УКСе, основные работы по подготовке города к юбилейному Дню белорусской письменности выполнены. Сейчас в райцентре проходят многочисленные субботники, монтируются сценические площадки. На днях на пешеходной улице 17 Сентября установили главный символ праздника - памятный знак "Янава слова". В основе композиции солнечные часы, а центральный элемент - закрепленное в мраморной чаше перо как олицетворение рукописей, от которых берут начало печатные тексты. Над композицией работали столичные скульпторы Алесь Шатило, Алексей Сорокин и архитектор Анна Богаткина.

Памятный знак торжественно откроют 2 сентября в 11.00, после чего состоится церемония официального открытия XXV Дня белорусской письменности. В целом же программа юбилейного республиканского праздника рассчитана на два дня и начнется 1 сентября торжественной линейкой, посвященной Дню знаний, в белорусскоязычной СШ №4 Иваново.

День белорусской письменности учрежден в 1994 году и отмечается ежегодно в первое воскресенье сентября. В этом году он посвящен теме малой родины.-0-