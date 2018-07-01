Сто байкеров проедут 1 июля мотопарадом по улицам столицы и Минского района

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественный мотопарад "Победа" проедет сегодня по улицам столицы и Минского района, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Администрация Фрунзенского района и территориальная организация ОО "Белая Русь" к Дню Независимости подготовили для жителей красочное зрелище. Сотня байкеров из мотоклуба "Жизнь в движении" на своих железных конях, в том числе украшенных символикой в цветах государственного флага, устроят мотопарад в честь 74-летия освобождения Беларуси и Минска от немецко-фашистских захватчиков.

Колонна собирается на стоянке возле спортивно-оздоровительной базы "Олимпиец", стартует в 12.00 по трассе Н9031 в направлении Молодечно. Затем, свернув на Р28, заедет в Ждановичи. Дальнейший маршрут пролегает по улице Тимирязева, проспекту Пушкина, улице Притыцкого. У памятника, посвященного маршалу Якубовскому и его танкистам (сквер пересечения улиц Якубовского-Бурдейного), байкеры примерно в 13.00 сделают остановку, чтобы возложить цветы. Здесь все желающие смогут полюбоваться вблизи красотой форм и мощью двигателей мотоциклов, сделать фотографии.

В 13.30 торжественное движение колонны продолжится в обратном направлении - по улице Притыцкого через МКАД и по трассе Р58 на Н9031 до конечной точки у "Олимпийца".-0-