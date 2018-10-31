Стратегию борьбы с жуком-короедом разработали в Краснопольском районе

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комплекс мер по диагностике, мониторингу, восстановлению поврежденных деревьев и восстановлению земель, пострадавших от жука-короеда, выработан по проекту Программы малых грантов Глобального экологического фонда "Смягчение негативного воздействия изменения климата путем ликвидации последствий эпидемии жука-короеда в Краснопольском районе Могилевской области", сообщила БЕЛТА специалист по масс-медиа Белорусского экологического движения Ольга Лелюкова.

"Масштабное распространение жука-короеда на территории Беларуси, несмотря на предпринимаемые меры, приносит колоссальный вред лесному фонду. Чтобы предотвратить распространение заражения, лесхозы осуществляют сплошные санитарные вырубки поврежденных деревьев. В Краснопольском районе Могилевской области площадь сплошных рубок в очагах короедного усыхания возросла в пять раз. Если в 2017 году было 9,25 га, то только на начало 2018 года площадь увеличилась до 49,6 га. Предварительный объем усыхания в 2018 году по состоянию на апрель составляет 20 га. Прогноз усыхания и проведения выборочных рубок - около 300 га", - рассказала Ольга Лелюкова. В связи с этим принято решение о реализации проекта.

В качестве пилотных площадок выбраны территории Краснопольского лесхоза общей площадью 45 га, которые наиболее пострадали от засухи и жука-короеда. Там весной 2019 года планируется посадить саженцы лиственницы, ели и сосны, а осенью 2019 года заменить неприжившийся лесоматериал. По проекту будет создан питомник для выращивания сеянцев и саженцев смешанных лесных культур инвазивных пород (пихта, лиственница, береза карельская и т.д.) для устойчивого залесения земель, пострадавших от жука-короеда. Уже закуплено 15 кг семян смешанных лесных культур для выращивания 500 тыс. сеянцев и саженцев.

Для комплексного решения проблемы разрабатывается система мониторинга с использованием квадрокоптера, который способен в реальном времени определять заражение на самых ранних стадиях, а также феромонных ловушек для короеда. Большое внимание будет уделяться информированию общественности и распространению опыта реализации проекта.

Планируется, что проект поспособствует не только восстановлению пострадавших от жука-короеда территорий, но и сокращению эмиссий парниковых газов, восстановлению функционирования экосистем, возврату деградированных земель в хозяйственный оборот с устойчивой экологической составляющей.

Проект реализует ОО "Белорусское экологическое движение" совместно с Краснопольским лесхозом при поддержке Министерства лесного хозяйства Беларуси.-0-