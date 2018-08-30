30 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Строительство нового здания Октябрьского РОВД в Витебске планируется завершить в 2019 году. Об этом сообщил журналистам после торжественных мероприятий, посвященных столетию витебской милиции, начальник УВД Витебского облисполкома Иван Кубраков, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"Материально-техническая база региона ежегодно обновляется. В юбилейный год проводится ремонт здания УВД Витебского облисполкома, а также строится новое здание для сотрудников ОВД администрации Октябрьского района. Его строительство планируется завершить в 2019 году", - сказал Иван Кубраков.

В целом он отметил, что правоохранительные органы Витебской области достойно подошли к празднику. Отмечается тенденция снижения количества преступлений, повысилась эффективность работы по установлению и розыску подозреваемых. "Это заслуга всех поколений витебских милиционеров", - подчеркнул Иван Кубраков.

Сегодня на площади Победы в областном центре возле мемориального комплекса в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины прошел торжественный митинг. В нем приняли участие представители МВД, Витебского облисполкома, ветераны службы, родственники сотрудников.

"О результативной работе витебских правоохранителей свидетельствуют десятки раскрытых резонансных преступлений, в разное время прогремевших на всю страну. Важно не только сохранять память о подвиге и героизме коллег-предшественников, но и приумножить все то, что удалось достичь за время существования милиции", - подчеркнул первый заместитель министра внутренних дел - начальник криминальной милиции Иван Подгурский.

Иван Подгурский

В свою очередь председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев обратил внимание на то, что в регионе удалось значительно укрепить уровень правопорядка по многим направлениям. И самой объективной оценкой работы милиции является доверие людей.

Николай Шерстнев

Также сегодня состоялась встреча с родственниками милиционеров, погибших во время службы, с ветеранами. По центральной улице Витебска прошли сотрудники органов внутренних дел, проехала современная и ретротехника правоохранителей. Завершатся торжества в Летнем амфитеатре праздничным концертом.

15 августа 1918 года создано Витебское губернское управление, которое осуществляло общее руководство органами охраны правопорядка. Это дата и взята за день создания милиции северного региона.-0-

Фото Александра Хитрова