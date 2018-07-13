13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студотряд из Санкт-Петербурга поможет возвести общежитие в Студенческой деревне Минска, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник Штаба трудовых дел Минской городской организации ОО "БРСМ" Сергей Рукан.

"В составе стройотряда "Возрождение" 15 студентов из Санкт-Петербургского государственного экономического университета. По 25 августа вместе с белорусскими специалистами они будут возводить общежитие в Студенческой деревне столицы. Этот объект объявлен городской молодежной стройкой", - сказал Сергей Рукан.

Молодые люди будут выполнять различные подсобные работы: от уборки строительного мусора до разборки строительных лесов и монтажных приспособлений. Для студентов разработана насыщенная культурно-развлекательная программа. "Уже в день приезда, 15 июля, мы устроим российским студотрядовцам экскурсию по столице", - добавил Сергей Рукан.

Минская молодежь в эти дни будет оттачивать профессиональные навыки на российских строительных объектах северной столицы России. В частности, сводный студенческий строительный отряд имени И.В.Мичурина отправится в город Пушкино (Царское село).

Ежегодный обмен студотрядами предусмотрен соглашением между Минским городским Советом депутатов и Законодательным собранием Санкт-Петербурга.-0-