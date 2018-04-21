Субботник консолидирует жителей страны для благих дел - Жевняк

21 апреля, Хойники /Корр. БЕЛТА/. Республиканский субботник консолидирует жителей страны для благих дел. Такое мнение, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, высказал сегодня журналистам заместитель главы Администрации Президента Беларуси Владимир Жевняк.

Он участвовал в высадке леса в Поселичском лесничестве Хойникского района. "Благодаря силе коллективного труда можно не только привести в порядок территорию, но и вершить великие дела на благо страны", - сказал Владимир Жевняк. Заместитель главы Администрации подчеркнул, что сегодняшнее мероприятие для него особо трепетное, ведь проходит оно на его малой родине. "Сегодня на субботник в Хойниках, в районе вышло множество людей. Видно, что все они трудятся с желанием, любовью, по-доброму", - сказал Владимир Жевняк. Он уверен, что в деле наведения порядка в своем родном населенном пункте важен вклад каждого жителя.

Трудовой десант, в состав которого также вошли помощник Президента - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко, заместитель председателя Гомельского облисполкома Владимир Привалов, депутаты Палаты представителей Людмила Макарина-Кибак и Светлана Чекан, руководство района, члены БРСМ и "Белой Руси", за несколько часов высадил около 5 тыс. сосен на делянке, где в прошлом году насаждения повредил жук-короед.

Большая уборка, посадка леса, благоустройство территории проходят в этот день по всей Гомельской области. Участие в республиканском субботнике принимают около 430 тыс. жителей региона. Фронт работ довольно широкий. В порядок приводятся населенные пункты и зеленые зоны, благоустраиваются более 1 тыс. мемориальных комплексов, мест боевой славы, захоронений воинов и партизан Великой Отечественной войны и др.

На сегодняшнем субботнике Гомельская область планирует заработать свыше Br1 млн 180 тыс.-0-