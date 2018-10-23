23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Светящийся грузовик МАЗ устанавливают в Минске, сообщили БЕЛТА на предприятии "Мингорсвет".

Светодиодная фигура размещается около станции метро "Автозаводская". В настоящее время монтируются детали кузова, подключаются световые элементы.

В городе установят также две световые композиции в виде земного шара с логотипом II Европейских игр. Композиции появятся недалеко от Дворца спорта по проспекту Победителей и на перекрестке проспекта Победителей и улицы Нарочанской. Дизайн разработан по поручению Мингорисполкома, чтобы прорекламировать предстоящее спортивное мероприятие.

Первые световые фигуры в городе начали устанавливать несколько лет назад. Праздничное настроение в столице Беларуси создают светящиеся 3D-мяч у минского Дома футбола и книга у Национальной библиотеки (это самые большие композиции: диаметр шара - 11 м, высота и ширина книги - 8,5 м и 12 м), арфа у Белгосфилармонии, трактор на Партизанском проспекте, подарок в районе ГУМа, шайба возле "Минск-Арены", клоун у Белгосцирка, фигура светящегося зубра по проспекту Дзержинского, композиция "Лоси" по улице Притыцкого, лошадь с каретой у городской ратуши, световая композиция в виде старинных листов рукописи с пером на площади Якуба Коласа.-0-