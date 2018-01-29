Световые шоу представят участники из трех стран на фестивале GoLF-2018 в Гомеле

29 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Третий международный фестиваль света Gomel Light Fest (GoLF -2018) пройдет в Гомеле 9-11 февраля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в оргкомитете.

Свое творчество на форуме представят коллективы и индивидуальные исполнители из Беларуси, России, Украины.

"Программа феста очень насыщенная. К участию приглашены артисты, работающие в жанре светового шоу, мим-группы, уличные театры, танцевальные коллективы, художники световых картин и песочной графики. Помимо конкурсных выступлений, зрителей ожидают и другие увлекательные события", - прокомментировали в оргкомитете.

Мероприятия развернутся на трех площадках. Серия мастер-классов по созданию световых элементов пройдет во дворце культуры "Фестивальный". В Центре инклюзивной культуры состоится благотворительный концерт для многодетных семей и семей, воспитывающих детей с особенностями психофизического развития. Театр кукол, света и тени "Дом Солнца" (Минск) представит детский спектакль "Приключения гусенички: обыкновенные и невероятные в ДК "Фестивальный". А лучшие номера коллективов-участников и специально приглашенных гостей можно будет увидеть на гала-концерте во Дворце культуры железнодорожников.

Среди основных целей мероприятия - популяризация жанра светового шоу и смежных жанров эстрадного и циркового искусства, творческие номера в которых так или иначе связаны с экспериментами со светом, развитие и укрепление международного творческого сотрудничества и т.д.

Организатором форума выступает дворец культуры "Фестивальный" при поддержке отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского горисполкома.-0-