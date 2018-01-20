20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 10 пунктов проката в Минске предлагают в аренду зимний спортинвентарь, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе организации и развития сферы услуг ГУ "Управление бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома".

Минчане и гости столицы могут здесь взять лыжи, тюбинги, сноуборды, а также необходимые аксессуары - маски, шлемы, спецодежду, различные виды защиты, чехлы для хранения лыж и ботинок и др. Стоимость аренды лыж в комплекте составляет Br3-6 в час, Br10-15 в сутки; сноуборда - Br10-16 за час, Br12-24 в сутки; тюбинга - Br3 за час.

Предлагается услуга "ночного проката", когда спортивное снаряжение предоставляется при закрытии объекта и возвращается на следующий день к открытию.

Прокат фигурных и хоккейных коньков пока организован только на крытых катках столицы: ФОЦ Центрального района (пр. Победителей, 4), Ледовый дворец спорта Минской области (ул. Притыцкого, 27), СДЮШОР по фигурному катанию на коньках (Каролинский проезд, 5), "Минск-Арена", "Чижовка-арена", торговый центр "Замок",

Цены на прокат коньков (сеанс 45 минут) составляют от Br3 до Br5, на катание - от Br3,5 до Br7. Заточка коньков обойдется любителям зимнего отдыха в Br4-5 за одну пару.

"При наступлении устойчивых среднесуточных минусовых температур количество пунктов проката будет увеличиваться", - отметили в управлении. -0-