Свыше 50 тыс. минчан выйдут 21 апреля на уборку дворов

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 50 тыс. минчан примут участие в уборке дворовых территорий во время республиканского субботника 21 апреля, сообщил сегодня на заседании рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства территорий столицы генеральный директор ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Виталий Смирнов, передает корреспондент БЕЛТА.

Определены объекты, на которых будут проводиться работы. Жителей и представителей общественных организаций обеспечат шанцевым инструментом и спецодеждой.

Участникам субботника предстоит привести в порядок контейнерные площадки, очистить зеленые зоны от опавшей листвы и мусора на общей площади 384 га. Запланировано отремонтировать и покрасить 650 единиц детского игрового оборудования, около 1 тыс. малых архитектурных форм, 236 контейнеров.

В 184 жилых домах необходимо очистить подвалы и чердаки, будет восстановлено около 6,5 га газонов, высажено свыше 580 деревьев и 2,1 тыс. кустарников. Ямочный ремонт дворовых проездов проведут на 2,6 тыс. кв.м. Субботники 21 апреля также состоятся в парках, скверах, в районе объектов торговли и общественного питания. Как сообщил генеральный директор УП "Минскзеленстрой" Игорь Кушнеревич, предстоит убрать около 650 га озелененных территорий, высадить 678 деревьев, 1,3 тыс. кустарников. В трудовых акциях кроме работников предприятия примут участие представители общественных организаций, министерств и ведомств, трудовых коллективов, депутаты.-0-