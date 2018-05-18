Свыше 500 контейнерных площадок в минских дворах отремонтировали с начала года

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 500 контейнерных площадок в минских дворах привели в порядок с начала года, 220 планируется отремонтировать летом, сообщил сегодня на заседании рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства территорий столицы генеральный директор ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Виталий Смирнов, передает корреспондент БЕЛТА.

Кроме того, по итогам весеннего осмотра в четырех районах определены еще около 100 площадок, которые требуют обновления. Заместитель председателя Мингорисполкотма Виктор Лаптев также обратил внимание на необходимость замены старых контейнеров. Как проинформировал Виталий Смирнов, такая работа проводится. В первую очередь с дворовых территорий убирают эксплуатирующиеся уже около 10 лет синие контейнеры для стекла.

Всего на обслуживании ЖКХ районов находится 1640 контейнерных площадок. До конца года планируется обустроить 130 новых контейнерных площадок, на эти цели из бюджета выделено более Br1,7 млн. Решением Мингорисполкома утвержден поадресный перечень объектов, в пяти районах выбраны организации для разработки проектно-сметной документации.

Как сообщалось ранее, в текущем году в Минске планируется заварить свыше 1 тыс. мусоропроводов в 430 многоэтажных жилых домах. Мероприятия реализуются в соответствии с государственной программой "Комфортное жилье и благоприятная среда", которая направлена на увеличение сбора (заготовки) вторичных материальных ресурсов.

Вопрос о заваривании мусоропровода обсуждается на плановых собраниях с жильцами или во время поквартирного опроса. Выступить с такой инициативой могут и сами жители. Для принятия положительного решения необходимо согласие более 50% собственников и нанимателей. Также для этого работники жилищных служб должны провести обследование придомовой территории на возможность обустройства контейнерных площадок. Основная цель этой работы - обеспечить раздельный сбор твердых бытовых отходов и их переработку.

В 2017 году собрано от населения и отсортировано на линиях сортировки УП "Экорес" более 27,9 тыс. т вторичных материальных ресурсов, в том числе почти 14,8 тыс. т макулатуры, 8,8 тыс. т стеклоотходов, около 3,6 тыс. т полимеров, 814,6 т шин.-0-