Танцплощадка "Встреча" откроется после реконструкции в минском парке Челюскинцев 3 июля

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Танцевальная площадка "Встреча" откроется после реконструкции в минском парке культуры и отдыха им.Челюскинцев 3 июля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Работы на объекте проводились с июня 2017 года. Было демонтировано старое здание кассы, забор, модернизирована сцена и прилегающее к ней помещение.

Танцплощадка в парке Челюскинцев - популярное место отдыха горожан. После реконструкции здесь будут проводиться не только танцевальные вечера для пожилых людей, как было ранее, но и различные тематические мероприятия для детей.

Проект предполагал реконструкцию одноэтажного нежилого здания для хранения инвентаря, звуковой и световой аппаратуры, создание навеса в виде шатра над танцполом, который защитит танцующих от дождя и создаст тень в солнечные дни, установку скамеек для отдыха, замену систем освещения.

Единственная в городе открытая танцевальная веранда действует в парке Челюскинцев с 1979 года. Каждые субботу и воскресенье здесь проходит программа "Для тех, кому за…".-0-