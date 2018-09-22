22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальное устройство для автоматического приема тары (таромат) представили в Минске в День без автомобиля, передает корреспондент БЕЛТА.

Оборудование установили на ул. Ленина, где проходит экологический праздник. Только за первый час работы его опробовали около 100 человек. Несмотря на проливной дождь, к необычному аппарату то и дело подходили минчане, опуская в него пластиковые и стеклянные бутылки, жестяные банки из-под напитков.

Как пояснил корреспонденту БЕЛТА специалист компании "Ремондис" Сергей Пархомчик, в крупных магазинах и супермаркетах такие тароматы должны появиться к 2020 году. "Это рабочий образец, но он пока нигде не используется. Принцип такой: человек опускает тару в специальное окошко, компьютерная программа определяет ее тип и выдает чек. Предметы распределяются по секциям, стекло разбивается, а пластиковые бутылки сжимаются. Наполняемость контейнеров отслеживается дистанционно", - рассказал он.

Предполагается, что в скором времени цена на товар в упаковке будет включать залог, который будет возвращаться, если опустить пустую емкость в таромат. Ориентировочно, речь идет о Br0,2. Такую сумму можно будет получить в виде чека, наличных, в качестве оплаты на мобильный телефон. За счет этого механизма в повторную переработку, как ожидается, будет возвращаться до 80-90% вторсырья.

Сегодня по чекам таромата можно было выиграть призы. Победители лотереи получили термокружки, рюкзаки, подушки, наборы для художников.

Специалисты уже приступили к разработке механизма функционирования депозитно-залоговой системы обращения тары в Беларуси. Нововведение основано на экономическом стимулировании потребителя вернуть использованную упаковку. Такой подход успешно функционирует во многих европейских странах.-0-