Тематические субботники проведут в Могилеве во время месячника по наведению порядка

21 августа, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Четыре тематических субботника проведут в Могилеве во время месячника по наведению порядка. Такое поручение дал сегодня во время оперативного совещания в горисполкоме его председатель Владимир Цумарев, передает корреспондент БЕЛТА.

Мэр предложил не проводить традиционный общегородской субботник, а сконцентрировать внимание на конкретных объектах и территориях, что поможет сработать более качественно и эффективно. К примеру, в первый тематический субботник 25 августа внимание будет сконцентрировано на приведении в порядок и благоустройстве подъездов и подходов к учебным учреждениям, на прилегающих к ним территориях. Следующий трудовой десант высадиться в городском парке Подниколье, большие работы по наведению порядка и благоустройству предстоит сделать и по улице Якубовского.

"У нас много других площадок, где необходимо приложить совместно с трудовыми коллективами и горожанами усилия, чтобы привести их в порядок. Не секрет, что мы это делаем в том числе в рамках подготовки к V Форуму регионов Беларуси и России (пройдет в Могилеве в октябре), но прежде всего для самих себя, чтобы сделать город более комфортным для проживания и привлекательным для гостей и туристов", - подчеркнул Владимир Цумарев.

Особое внимание во время месячника, который стартовал в городе 20 августа, уделят местам отдыха и благоустройству дворов, площадей, скверов и парков. Также активно будет вестись ликвидация свалок. Проверят и наведут порядок на территориях предприятий, социальных объектов и стройплощадках Могилева.-0-