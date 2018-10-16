Температурные рекорды побиты 15 октября почти по всей Витебской области

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температурные рекорды дня были зафиксированы 15 октября практически на всех метеостанциях Витебской области. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По данным специалистов, исключение составили Докшицы, Лынтупы и Березинский заповедник. Теплее всего было в Шарковщине - плюс 19 градусов.

Если говорить в целом по Беларуси, то рекорд дня зафиксирован в Брагине - там столбик термометра накануне поднялся до плюс 21 градусов, отметили в Белгидромете.

Теплая погода в Беларуси на этой неделе сохранится, похолодает лишь к выходным.-0-

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