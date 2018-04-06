6 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Температурный рекорд зафиксирован 5 апреля на трех метеостанциях в Брестской области, сообщили БЕЛТА в ГУ "Брестоблгидромет".

Теплее всего было по востоку области, где были перекрыты абсолютные максимальные температуры воздуха на 5 апреля за весь период наблюдений. Так, в Пинске воздух прогрелся до 21,7 градуса. Прежний рекорд - плюс 21,2 градуса - был зафиксирован 5 апреля 1946 года. Столько же градусов тепла показали термометры на станции "Полесская" в Лунинецком районе (в 2009 году - 20,8 градуса выше нуля). В Барановичах столбик термометра поднялся до 20,5 градуса (в 2009 году - 20,4 градуса).

По прогнозам синоптиков, 7 апреля в области ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами слабый туман. Ветер неустойчивый, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет от минус 2 до плюс 3 градусов, днем - 11-16 градусов выше нуля.-0-

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