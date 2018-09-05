Тему времени обыграют на открытии фестиваля "Сожскi карагод"

5 сентября Гомель /Корр. БЕЛТА/. Концепция "Время выбирает нас" положена в основу церемонии открытия IX Международного фестиваля хореографического искусства "Сожскi карагод", который пройдет 14-16 сентября в Гомеле, сообщил сегодня на пресс-конференции режиссер концертов и фестивалей международного уровня директор детской хореографической школы искусств Петр Свердлов, передает корреспондент БЕЛТА.

Зрелищное и яркое открытие фестиваля пройдет на стадионе "Центральный" 14 сентября. "Сквозь призму временного пространства - механические, песочные, огненные, солнечные часы - отразим нашу жизнь, нашу современность, развитие хореографических направлений. В постановочной абстракции попытаемся рассказать гостям фестиваля, как в XXI веке время действует на нас", - сказал Петр Свердлов.

Тематика хореографического форума обусловила трансформацию технического пространства стадиона. В его центре будет установлен круглый сценический помост диаметром 30 м, за которым разместится кулиса длиной 60 м и 8 м в высоту. На этой конструкции разместят светодиодные экраны и модули для спецэффектов.

На открытии фестиваля будут задействованы более 1,5 тыс. человек. Танцевальные зарисовки представят также участники конкурса. Более 30 коллективов из Беларуси, России, Украины, Молдовы, Сербии уже подтвердили участие в хореографическом форуме. Экзотическую ноту в конкурсную программу добавят ансамбли из Индии, которые прибудут в Гомель впервые.

Одной из фишек станет новый гимн фестиваля "Наш "Сожскi карагод", который прозвучит в финальной части торжественного открытия. Визуальный образ во время его исполнения создаст номер, объединяющий все направления хореографии. Под музыкальное сопровождение около 600 студентов создадут живой логотип фестиваля, более 60 барабанщиц заставят зрителей аплодировать в такт мелодии.

"Более масштабного мероприятия, чем фестиваль хореографического искусства "Сожскi карагод", в городе нет. Гомельчане привыкли к качественному шоу, а мы стараемся превзойти их ожидания", - прокомментировал ход подготовки Петр Свердлов.

Завершит праздничное действо шоу со спецэффектами. В последующие два дня на разных площадках города развернется конкурсная программа. Имена победителей хореографического марафона назовут на закрытии фестиваля 16 сентября.-0-