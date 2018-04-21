Терехов: поучаствовать в благоустройстве родного города - большая честь

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов во время республиканского субботника высадил саженцы деревьев на аллее вдоль главной дороги нового микрорайона Гомеля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в министерстве.

"Для меня большая честь поучаствовать в мероприятиях по благоустройству моего родного города, где я родился и вырос. Я уезжал - этого микрорайона еще не было, а сегодня здесь уже живут люди. И это наш маленький вклад в виде создания такой аллеи", - отметил Александр Терехов.

По его словам, Гомель активно развивается, но при этом должен сохранить статус зеленого города. Александр Терехов поговорил с работниками, участвующими в субботнике, о развитии отрасли жилищно-коммунального хозяйства в регионе и стране.

Высаженные вдоль пешеходной и велосипедной дорожек деревья со временем должны затенить зону отдыха для большего комфорта жителей. На аллее появилось около полусотни осин и кленов.-0-