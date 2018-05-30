Трансграничное сотрудничество в области экологической безопасности обсудят в Гомеле ученые из восьми стран

30 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Международная научно-практическая конференция "Трансграничное сотрудничество в области экологической безопасности и охраны окружающей среды" пройдет в Гомельском государственном университете имени Ф.Скорины 4-5 июня, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Форум уже в четвертый раз соберет ученых, аспирантов, магистрантов, студентов, а также сотрудников научно-исследовательских институтов, природоохранных организаций и IT-компаний. Как отметили в пресс-службе вуза, об актуальности международного сотрудничества в области экологической проблематики свидетельствует возрастающее из года в год количество участников конференции. На предстоящем форуме результаты своих исследований презентуют более 200 специалистов из восьми стран.

Откроет конференцию пленарное заседание, на котором будут рассмотрены инновации в системе геоинформационных технологий, вопросы рационального природопользования, экологической безопасности в условиях растущей урбанизации. Далее работа продолжится по четырем секциям. Участники форума обсудят глобальные и региональные экологические проблемы, аспекты прикладной экологии и радиоэкологии, свободные геоинформационные системы, методы создания и обработки пространственной информации. Кроме того, доклады будут представлены по таким направлениям, как социально-экономическая география, биогеография, зоология, геохимия, геофизика ландшафтов, гидрология, ландшафтоведение и др.

"Трансграничное сотрудничество в сфере экологии приобретает все большую значимость. Совместная слаженная работа специалистов позволяет накапливать и систематизировать информацию о состоянии окружающей среды, принимать согласованные решения в области экологической безопасности, широко пропагандировать идеи охраны природы", - подчеркнули в вузе.

По итогам конференции будет издан электронный сборник материалов.-0-