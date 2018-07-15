15 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Трансграничный марафон соединил Гродно и Друскининкай беговой дистанцией, передает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Тетерюков и Александр Кошур

Спортсмены из Беларуси, Польши, Литвы, России, Дании, Эстонии, Нидерландов, Великобритании, Франции, Армении. Впервые к пробегу присоединились датчане и голландцы.

В Гродно сегодня финишировали участники уникального международного бегового марафона дружбы, который в восьмой раз связал белорусский и литовский города. На старт его вышли около 100 спортсменов из Беларуси, Польши, Литвы, России, Дании, Эстонии, Нидерландов, Великобритании, Франции, Армении. Датчане и голландцы впервые присоединились к пробегу.

Первым дистанцию в 42,195 км преодолел гродненец Игорь Тетерюков. На это ему потребовалось 2 часа 33 минуты.

Финиш

Главная особенность марафона в том, что его дистанция проложена по территории двух стран. Границу участники проходили без остановки: паспортный и таможенный контроль был организован в местах старта и финиша.

Стартовал марафон ранним утром на центральной площади Друскининкая. Финишная зона расположилась на территории ЦСК "Неман" в Гродно. Дистанция между объектами составляет 42,195 км. Первым ее преодолел гродненец Игорь Тетерюков. На это ему потребовалось 2 часа 33 минуты.

Геннадий Жавронок (Беларусь) пришел на финиш третьим

Болельщики на трассе марафона

"Впервые победил в марафоне. Уверен, это станет дополнительным стимулом. Знаете, на сей раз за цифрами, максимальным результатом не гнался, важно было получить удовольствие от бега", - отметил победитель.

Лучшей среди женщин стала полька Каролина Васниевска. Марафон для нее стал 38-м по счету. "Всегда интересно узнавать что-то новое. Услышали про марафон между Гродно и Друскининкаем и решили с друзьями испытать его. Трасса оказалась не простой, первые километры давались с трудом. Эмоции переполняют не только от победы, понравилась организация, гостеприимство. Думаю, что приеду сюда снова", - рассказала она.

Инесса Салькевич (Беларусь) и Алина Шумик (Беларусь)

Всем добравшимся до финиша вручали уникальные медали

Традиционно на дистанции было расположено несколько пунктов питания. Устраивали для бегунов и так называемую водную завесу. Один из участников отметил поддержку по ходу дистанции. Местные жители в населенных пунктах сами предлагали бегунам воду и яблоки.

"Считаю, что марафон удался. Он остается одним из самых привлекательных, серьезных по международному представительству стартов в регионе. И это подтверждает то, что география участников постоянно растет. Радуют и результаты, которые показывают атлеты. Уверен, будущее у турнира есть", - рассказал начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик. Он постоянный участник марафона. В этом году также преодолел всю дистанцию.

Лучшей среди женщин стала полька Каролина Васниевска

Дистанция марафона прошла через международный пункт пропуска "Привалка"

Победителей определяли сразу в нескольких возрастных категориях. Самым возрастным участников стал 77-летний Петр Силкин из Литвы. Всем добравшимся до финиша вручали медали. Победителей в абсолютном зачете наградили денежными призами.

Кроме того, марафон стал одним из этапов Гродненской беговой лиги. В этом году все рейтинговые старты региона объединены в общий зачет: те, кто успешно выступит на них, сможет побороться за внушительный приз.-0-

Участник из Польши Войцех Мачник

На дистанции было расположено несколько пунктов питания. Устраивали для бегунов и так называемую водную завесу.

Фото Леонида Щеглова