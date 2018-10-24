Трансплантологи и их пациенты сыграют в футбол в Бресте

24 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Международный футбольный матч между трансплантологами и их пациентами состоится сегодня в Бресте, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий отделением координации забора органов и тканей для трансплантации Брестской областной больницы Ростислав Лавринюк.

Матч по мини-футболу между пациентами и врачами, объединенными трансплантологией, посвящен Европейскому дню трансплантации и органного донорства.

Костяк команды трансплантологов составят врачи областной больницы, а также участвующие в донорском процессе специалисты детской областной и городской больниц, больницы скорой медицинской помощи. К ним присоединятся коллеги из России, Украины и Чехии - участники республиканского обучающего семинара с международным участием, посвященного органному донорству и трансплантации, который пройдет в Бресте 25 октября. Их соперниками на спортивной площадке станут перенесшие пересадку различных органов, а также проходящие процедуру гемодиализа пациенты - жители Бреста и Брестского района.

"Со стороны пациентов уже есть 12 желающих, со стороны врачей - больше 20 человек. То есть, это будет не просто матч, а целый турнир. Мы решили таким нетрадиционным способом познакомиться поближе. Нельзя не уметь играть в футбол, тем более в нашем случае это не спорт, а игра, общение в неформальной обстановке. Хотя во врачебной команде есть очень сильные футболисты. Но пациентов мы тоже тренировали. Несмотря на то, что каждый из них имеет инвалидность, это люди, ведущие активный образ жизни. Средний возраст этой команды составляет 40-45 лет", - рассказал Ростислав Лавринюк.

Участников турнира ждут призы и сюрпризы от организаторов.

Организатором необычного мероприятия выступили социально-просветительское учреждение "Международный центр "Донорство. Диализ. Трансплантация" и Брестская областная больница. Соревнования примет областной центр олимпийского резерва по футболу.

Начиная с 2011 года в Брестской областной больнице проведено 300 операций по пересадке почки, выполнено две пересадки печени и одна - сердца. Кроме того, проведено более 20 трансплантаций роговицы, аорты и легочной артерии.-0-