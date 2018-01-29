Транспортный поток через ПП Гродненской региональной таможни в 2017 году возрос почти на 17%

29 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Транспортный поток в зоне действия ГРТ в 2017 году возрос почти на 17%, сообщили в Гродненской региональной таможне.

Через пункты пропуска Гродненской региональной таможни в прошлом году проследовало более 4,5 млн транспортных средств, что на 16,7% выше, чем в 2016-м. Также возросло на 14% количество пересекавших границу физических лиц (9,7 млн).

"Увеличение потока наблюдается по всем направлениям. В частности, на 21% возросло количество легковых автомобилей, в среднем на 10% увеличилось количество грузовых автомобилей, автобусов и железнодорожных вагонов", - рассказали в Гродненской региональной таможне. Там подчеркнули, что самым загруженным в 2017 году по-прежнему оставался республиканский пункт таможенного оформления "Брузги-2": здесь пересекает границу 32% от общего количества транспортных средств. Через РПТО "Каменный Лог" проследовало 18,1% автомобилей, через РПТО "Берестовица" -17,2%.

За прошлый год через границу перемещено почти 700 тыс. т товаров (рост на 9%), на 43% (34 тыс.) возросло количество деклараций, по которым был осуществлен выпуск товаров.

От деятельности Гродненской региональной таможни в 2017 году в республиканский бюджет поступило более Br330 млн. По сравнению с 2016-м поступление платежей увеличилось на 53%.-0-