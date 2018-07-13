Три автостоянки построили в Минске с начала года

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три новые автостоянки построены в Минске с начала года, сообщил сегодня на заседании рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства столицы главный инженер гособъединения "Гаражи, автостоянки и парковки" Петр Прудников, передает корреспондент БЕЛТА.
На четырех объектах ведутся работы по вводу в эксплуатацию, строительно-монтажные работы продолжаются еще на шести площадках. Всего до конца года планируется построить 16 автостоянок и паркингов.
По словам Петра Прудникова, спрос на аренду машиномест в городе в целом снижается. На имеющихся автостоянках насчитывается около 7 тыс. свободных мест.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3012 BYN
|2.294 BYN
|2.305 BYN
|USD
|1.97 BYN
|1.967 BYN
|1.974 BYN
|RUB
|3.168 BYN
|3.15 BYN
|3.17 BYN