Три гимназии Минска не будут набирать первые классы

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые классы в новом учебном году не будут набирать три минские гимназии - №41, 42 и 25, сообщила сегодня журналистам заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Марина Юркевич, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси отменены вступительные испытания для поступления в гимназии на базовом уровне. Гимназические классы с повышенным уровнем обучения будут исключительно в 10-11-х классах.

"В Минске до недавнего времени насчитывалось пять гимназий, где не было первой ступени. Две из них - №13 и 27 - уже набирают первоклассников. Гимназия №41 приспособлена исключительно для обучения детей на средней и старшей ступени, здесь нет условий для размещения начальных классов. Со временем, когда в районе появятся новые учреждения образования и гимназия сможет переехать, здание будет отдано под начальную школу. На сегодняшний день принимается решение, чтобы дети из ближайших к гимназии домов могли обучаться в учреждениях образования Октябрьского района", - отметила Марина Юркевич.

За гимназией №42 не закреплен микрорайон, поскольку она расположена в округе административных зданий и на одной базе с юридическим колледжем. Что касается гимназии №25, то в настоящее время идет реконструкция здания, учреждение располагается не по своему основному месту. Переезд запланирован на 2019-2020 годы. Первоклассников принимает школа №39 Заводского района. "Ребята из начальной школы на следующую ступень обучения перейдут в гимназию №25", - сказала Марина Юркевич.

Всего в Минске насчитывается 50 гимназий. С 13 июня граждане могут прийти на личный прием к руководителю учреждения образования и подать документы для зачисления на возможные свободные места в пятые классы. Комиссия будет обращать внимание на то, обучаются ли здесь старшие братья и сестры. Также первоочередное право имеют дети штатных сотрудников учреждения образования. Вступительные экзамены в 5-е классы гимназий отменены.-0-