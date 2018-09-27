Три гостиницы планируется ввести в Минске до конца года

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три гостиницы на 321 номер планируется ввести в Минске до конца года, сообщил сегодня на заседании мэрии, где рассматривался вопрос подготовки к II Европейским играм, начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома Сергей Фурманов, передает корреспондент БЕЛТА.

В их числе гостиница сети Mercure (входит в состав группы Accor) на 126 номеров в границах ул.Интернациональной и ул.М.Богдановича, гостиница категории "три звезды" на 30 номеров в составе многофункционального комплекса с гостиницей в районе кинотеатра "Победа", гостиница категории "три звезды" на 165 номеров на пересечении пр.Победителей и МКАД.

Всего в Минске насчитывается 51 гостиница и пять хостелов на 6 тыс. номеров (10,2 тыс. мест). С отелями планируется заключить договор по ограничению уровня тарифов на гостиничное обслуживание. Также определен оператор для организации питания в Спортивной деревне. Предполагается, что там будут работать около 900 человек.-0-