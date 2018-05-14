14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 15-17 мая, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
Первое мероприятие запланировано 15 мая в отделе обслуживания граждан №2 (просп. Любимова, 14). Свои предложения презентуют филиал №2 "ЦемАвто" холдинга "Белорусская цементная компания", ОАО "Автоспецтранс", УП "Ремавтодор Фрунзенского района Минска".
Вторая мини-ярмарка пройдет 16 мая в отделе обслуживания граждан №1 (ул. Я.Колоса, 69) при участии представителей ИООО "Март Инн Фуд", филиала №2 "ЦемАвто" холдинга "Белорусская цементная компания".
17 мая мини-ярмарка пройдет в отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32) с 10.00 до 12.00. Вакансии представят управление механизации УП "Минскметрострой" и филиал №2 "ЦемАвто", ОАО "Автоспецтранс".
Все мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00. Соискатели рабочих мест смогут узнать о наличии вакансий, условиях труда и оплате, проконсультироваться по вопросам занятости, переобучения, получения субсидий на организацию собственного дела.-0-
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