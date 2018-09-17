Три мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 18-20 сентября

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 18-20 сентября, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Первое мероприятие состоится в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите (проспект Любимова, 14). Свои вакансии предложат представители УП "Амгунь" и строительного управления №101 ОАО "МАПИД".

На следующий день соискателей рабочих мест ждут в отделе обслуживания граждан №1 (улица Я.Коласа, 69). Со своими предложениями их ознакомят представители УП "Амгунь", строительного управления №204 ОАО "МАПИД".

20 сентября в отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32) в мини-ярмарке вакансий примут участие УП "Амгунь", ООО "ПрофРезервГрупп".

Все мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00. Соискатели рабочих мест смогут узнать о наличии вакансий, условиях труда и оплате, проконсультироваться по вопросам занятости, переобучения, получения субсидий на организацию собственного дела.

На прошлой неделе также прошло три мини-ярмарки вакансий. Наниматели проконсультировали свыше 40 человек. Тем, кто заинтересовался предложениями работы, выдано 12 направлений на трудоустройство.-0-