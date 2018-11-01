Три новых пункта обслуживания клиентов BelToll открылись 1 ноября

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три новых пункта обслуживания клиентов национальной электронной системы сбора платы за проезд по автодорогам Беларуси BelToll открылись с 1 ноября. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Сергей Леончик.

Один из пунктов обслуживания расположен в Минской области - на автозаправочной станции "РН-Запад" №8, 45-й километр трассы Р28 (Молодечненский район). Еще два пункта - в Гродненской области: на автозаправках "Белоруснефть" №74 и №76 на 159-м и 123-м км трассы М6/Е28 (Лидский и Ивьевский районы). Все пункты работают в круглосуточном режиме и оказывают пользователям полный перечень услуг.

Сергей Леончик также проинформировал о планах по расширению сети платных дорог. "С 1 декабря этого года планируется ввести несколько новых участков платных автодорог. В настоящее время соответствующие нормативные документы в процессе подготовки, они проходят согласование с заинтересованными госорганами", - сказал он. В национальную систему электронного сбора платы за проезд по платным дорогам BelToll планируется включить еще 113 км белорусских дорог, после чего итоговая протяженность сети платных дорог в республике составит 1726 км.

BelToll (электронная система сбора платы за проезд, которая основана на использовании технологии специализированной радиосвязи на коротких расстояниях) была введена в коммерческую эксплуатацию 1 августа 2013 года. Управляет работой BelToll в Беларуси компания-оператор ИООО "Капш Телематик Сервисиз", в задачи которой входит обеспечение надлежащего функционирования системы. Контролирует взимание сборов на платных автомагистралях ГУ "Транспортная инспекция". Протяженность платных автодорог в Беларуси в настоящее время составляет 1613 км.-0-