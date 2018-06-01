ТРК "Брест" проводит благотворительный телемарафон в поддержку юных инваспортсменов

1 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Телерадиокомпания "Брест" проводит 1 июня традиционный благотворительный телемарафон "От сердца к сердцу", передает корреспондент БЕЛТА.

Телемарафон проходит в прямом эфире с 7.00 до 22.00 на телеканале "Беларусь 4. Брест" при участии "Радио "Брест". Акция, приуроченная к Дню защиты детей, проводится третий год подряд. В этот раз она посвящена юным инваспортсменам. Это дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, которые занимаются в секции настольного тенниса отделения инваспорта СДЮШОР-2 Бреста. Ребятам необходим спортивный инвентарь. Не лишней будет и финансовая помощь секции.

Также брестские телевизионщики хотят привлечь внимание общественности и оказать помощь страдающей от спинальной мышечной амиотрофии девятилетней Ксении Горегляд и десятилетней Даше Сержан (острый лимфобластный лейкоз) из Бреста и пятилетнему Никите Нестеруку (ДЦП, ЗПР) из Пружанского района. Детям нужны средства на лечение и специальное медицинское оборудование.

Уже есть первые результаты акции. "На благотворительный счет телемарафона начали поступать пожертвования. В частности, денежные средства уже перечислили "Брестгазоаппарат", УВД облисполкома. СПК "Остромечево" приобрел для юных теннисистов видеокамеру, а Кобринский маслосырзавод - робота для набрасывания мячей. Брестский мясокомбинат заявил о готовности приобрести прогулочную инвалидную коляску для Ксении Горегляд", - рассказала главный редактор ТРК Ирина Балабанович.

В течение дня профессиональные журналисты и юные телеведущие будут встречать гостей телемарафона, рассказывать о различных аспектах детского спорта, разыгрывать призы среди телезрителей. До 21.00 будет работать "нижняя студия" телевидения, куда все желающие могут приносить подарки для детей-инвалидов. Пожертвования (с пометкой "телемарафон") можно перечислять на благотворительный счет Брестского областного отделения РОО "Белорусский детский фонд": р/с BY 28 PJCB 30155001431000000 933 в ОАО "Приорбанк" ЦБУ 500.

Кроме того, в поддержку телевизионного состоится музыкальный марафон на Набережной. Он пройдет в режиме нон-стоп с 16.00 до 20.00 с прямыми включениями в студию. В концерте примут участие юные артисты, брестские исполнители и музыканты.-0-