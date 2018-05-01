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Трудовые коллективы вносят неоценимый вклад в развитие страны - Юркевич

Регионы 01.05.2018 | 15:57
Во время праздничных мероприятий в Минске
Во время праздничных мероприятий в Минске

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трудовые коллективы вносят неоценимый вклад в развитие страны, заявил зампредседателя Мингорисполкома Игорь Юркевич во время торжественных мероприятий, посвященных Празднику труда - 1 Мая, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Игоря Юркевича, Минск, как и вся Беларусь, меняется на глазах. Возводятся новые объекты, большая доля которых имеет социальную направленность. Свой вклад в общее дело вносят трудовые коллективы, именно они делают страну сильнее и красивее. А государство в свою очередь делает максимально все, чтобы у человека труда была возможность жить достойно и реализовать себя.

Председатель Минского городского объединения организаций профсоюзов Николай Белановский уверен, что белорусы сильны своим единством, своей солидарностью.

Лозунг "Мы вместе!" как нельзя лучше отражает потенциал сотрудничества профсоюзов, трудовых коллективов и государства, уверена председатель Белорусского профсоюза работников торговли Оксана Геращенко. Что касается профсоюзных активистов, на их плечах лежит большая ответственность за членов своих коллективов: необходимо оказывать правовую помощь и социальную поддержку, вникать в проблемы и трудности и по возможности помогать их решать.

Торжественные мероприятия, посвященные Празднику труда - 1 Мая, в столице начались с возложения цветов у стелы "Минск - город-герой" и продолжаются в парке Победы. Поздравить минчан и гостей города пришли председатель Белорусского общественного объединения ветеранов Иван Гордейчик, глава администрации Центрального района Игорь Бузовский, депутат Палаты представителей, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси Алексей Сокол, первый секретарь Центрального комитета ОО БРСМ, член Совета Республики Андрей Беляков. Центральное место среди почетных гостей заняла трудовая династия Булойчик, общий трудовой стаж которой в ОАО "Минский завод колесных тягачей" составляет 209 трудовых лет.

Участниками праздника стали около 10 тыс. человек.-0-

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Минск, праздник
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