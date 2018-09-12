Целлюлозный завод в Светлогорске проводит постоянный мониторинг воздуха

12 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На заводе сульфатной беленой целлюлозы в Светлогорске проводят постоянный мониторинг проб воздуха в рабочей зоне, в том числе с привлечением московской лаборатории, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на сайт открытого акционерного общества "Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат".

Учитывая работу предприятия в тестовом режиме, мониторинг состояния воздуха проводится на постоянной основе. Концентрация образующихся при варке целлюлозы летучих органических веществ - на контроле у местных служб. К тому же на период пуско-наладочных работ и пробного производства беленой сульфатной целлюлозы Светлогорский ЦКК заключил договор с российской аккредитованной лабораторией ООО "Экоспэйс" (Москва).

Результаты замеров российской лаборатории подтверждают заключения специалистов райцентра: предприятие обеспечивает нормативы предельно допустимых концентраций (далее - ПДК) газов в воздухе рабочей зоны. Так, по данным пресс-службы, ПДК метилмеркаптана установлена на уровне 0,001-0,005 мг/м куб. при нормативе в Беларуси 0,8 мг/м куб., диметилсульфида - 0,005-0,072 мг/м куб. при нормативе 50 мг/м куб., этилмеркаптан не обнаружен.

"Установленные в Беларуси нормативы ПДК так называемых дурнопахнущих газов в воздухе рабочей зоны идентичны установленным в Российской Федерации. Это позволяет считать результаты московской лаборатории объективными и достоверными", - прокомментировали на предприятии.

В то же время Светлогорский ЦКК решает вопрос об организации самостоятельного производственного контроля указанных выбросов. Для этого приобретен хроматограф Agilent 7890 (США). После проверки и тестирования методики замеров лаборатория открытого акционерного общества расширит область аккредитации. Специалисты предприятия смогут самостоятельно контролировать выбросы газов в атмосферном воздухе и воздухе рабочей зоны.

Как пояснили в пресс-службе предприятия, в настоящее время завод сульфатной беленой целлюлозы, начавший производство в тестовом режиме в конце 2017 года, вышел на работу с загрузкой мощности более 60%.-0-