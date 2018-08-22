Центр изучения Китая планируют открыть в Брестском госуниверситете

22 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Центр изучения Китая планируют открыть в Брестском государственном университете им. А.С.Пушкина, сообщил корреспонденту БЕЛТА проректор по научной работе брестского вуза Александр Будько.

В сентябре 2017 года БрГУ подписал соглашение о сотрудничестве с одним из ведущих вузов Китая - Аньхойским университетом. Тогда была достигнута устная договоренность, что при содействии брестчан в городе Хэфей будет создан Центр изучения Беларуси. Партнерам из Китая отправлено несколько посылок со вспомогательными материалами для наполнения экспозиции. В свою очередь представители КНР выступили с ответной инициативой открыть в Бресте Центр изучения Китая.

Предварительные договоренности закреплены документально во время визита 19-21 августа делегации Аньхойского университета во главе партийным секретарем вуза Ли Жэньцюнем. Китайские гости также передали брестским коллегам литературу о своей стране. "Открытие центров будет способствовать более глубокому пониманию культурных традиций двух народов, укреплению взаимоотношений между нашими государствами в гуманитарной сфере. Представятся новые возможности для академического обмена студентов, сотрудничества преподавателей в научной сфере", - отметил Александр Будько.

Ректор БрГУ Анна Сендер получила приглашение в сентябре принять участие в праздновании 90-летия Аньхойского университета. Программой юбилейных мероприятий запланировано проведение Форума ректоров, а также открытие Центра изучения Беларуси.

Также брестчане развивают отношения с Хэнаньским политехническим университетом. Год назад партнеры заключили меморандум о намерениях. "Китайская сторона выступила с предложением о подписании полноценного договора о сотрудничестве. Готовимся к намеченному на сентябрь визиту делегации Хэнаньского университета. Заключение договора откроет новые возможности для дальнейшего развития сотрудничества", - убежден проректор БрГУ.-0-